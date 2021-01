Das Tischtennis-Comeback nach dem Krieg

Auerbach.Angefangen hat es in der Sporthalle der Schlossbergschule: Zwei Tischtennisplatten, provisorisch montiert auf Unterstellböcken, waren die Basis für im Verein organisierten Tischtennissport in Auerbach. Heute vor 75 Jahren standen die Auerbacher Tischtennisspieler quasi offiziell erstmals an der Platte, nachdem die US-amerikanische Besatzungsbehörde kurz davor die Halle der Schlossbergschule

...