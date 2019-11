De Galan gewinnt erneut Masters Cup

Bensheim.Gwenael de Calan vom KSC Bensheim hat zum zweiten Mal infolge den Masters Cup in Gütersloh, das größte nationale Turnier für das Breitensport-Boxen in Deutschland, gewonnen.

Nachdem de Calan im Halbfinale seiner Gewichtsklasse bis 69 kg Losglück hatte und kampflos ins Finale einziehen durfte, stand ihm als Gegner Jürgen Bisch vom ASV Dachau gegenüber. Der ist zwar konditionell und muskulär voll austrainiert, konnte aber gegen de Calan, der bereits seinen zehnten Kampf bestritt, aufgrund dessen Erfahrung und taktischen Geschicks nichts entgegensetzen.

Über die doppelt geschlagene Führhand beherrschte der Bensheimer seinen Gegner durchweg, ohne selbst harte Wirkungstreffer einzustecken. Dagegen musste Bisch nach mehreren Treffern in der zweiten Runde angezählt werden und konnte sich gerade so in die Ringpause retten. Gegen Ende der dritten und letzten Runde drehte de Calan nochmals auf und baute mit mehreren Schlagkombinationen seine Führung weiter aus. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.11.2019