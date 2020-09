Deftige Heimpleite für Regionalligist VfR Fehlheim

Fehlheim.Es war ein Fehlstart mit Ansage, den die erste Tischtennis-Mannschaft des VfR Fehlheim in der Regionalliga West hinlegte. Mit 2:10 mussten sich die Grün-Weißen im Heimspiel gegen den TTC Altena geschlagen geben.

Weil man wegen der Corona-Beschränkungen nicht auf die ukrainischen Stammspieler Oleksi Sarmatov und Dmytro Drobov sowie Neuzugang Dmytro Yaremchuk zurückgreifen konnte, traf das Team ersatzgeschwächt auf einen Gegner, den man an sehr guten Tagen durchaus schlagen kann. Hinzu kam, dass Altena personell gut aufgestellt in der AKG-Halle erschien.

Als Punktegarant erwies sich dabei einmal mehr TTC-Spielertrainer Teodor Yordanov, bereits in der vergangenen Saison bester Einzelspieler in der Regionalliga. Im vorderen Paarkreuz versuchten Benjamin Bator und Andrej Bondarev zwar, mit einer kämpferischen Leistung gegenzuhalten. Mehr als jeweils ein Satzgewinn war aber nicht drin.

Bator begann sein Auftaktmatch gegen Tobias Slanina zwar gut. Nach dem Gewinn des ersten Satzes holte er in den folgenden drei Durchgängen aber gegen die formstarke Nummer zwei des Gastes nur noch zehn Punkte. Deutlich besser sah es zunächst bei Mannschaftskapitän Timo Freund aus, der seine ersten beiden Sätze gegen Oleksii Rybka erfolgreich gestalten konnte – und dennoch punktlos blieb.

Felix Schubert punktet

So war es dem Nachwuchstalent Felix Schubert vorbehalten, den ersten Fehlheimer Zähler zu holen. In drei engen Sätzen ließ er Stanislav Ivanov keine Chance. Viel mehr sollte danach aber nicht mehr kommen. Eric Immel und Filip Stefanov, der seit dieser Saison eigentlich standardmäßig in der zweiten Mannschaft eingesetzt wird, gaben alles, konnten sich aber nicht durchsetzen. Lediglich Bondarev holte gegen Slanina einen weiteren Punkt.

Viel Zeit, um die Pleite zu verarbeiten, bleibt den Fehlheimern nicht. Am Wochenende steht ein Doppelspieltag mit Begegnungen in Stadtallendorf und Obertshausen an. In welcher Formation die Grün-Weißen antreten können, ist noch offen. „Wir müssen abwarten, wen wir spielen lassen können“, teilte Abteilungsleiter Claudio Schubert mit. Die Niederlage sei aufgrund der Umstände keine große Überraschung gewesen, wobei man sich natürlich vor Spielbeginn etwas mehr ausgerechnet hatte. Da Altena aber in dieser Spielzeit zu den Aufstiegsfavoriten zu zählen ist, könne man das Ergebnis einordnen. dr

Verbandsliga: VfR II – SV Darmstadt 98 8:4. Deutlich besser lief es für die Zweite. Auch ohne Filip Stefanov, der bei der ersten Mannschaft an der Platte stand, holte der Tabellenführer gegen das Schlusslicht den dritten Sieg im dritten Spiel. Im vorderen Paarkreuz wusste vor allem Adi Sangeorgean zu überzeugen, der in einer spannenden Partie gegen Top-Mann Marvin Revermann mit 12:10 im fünften Satz nach Aufholjagd ein Ausrufezeichen setzte.

Weil die Neuzugänge Topal und Tomahogh erstmals punktlos blieben, sprangen die Mannschaftskollegen ein und sicherten den Erfolg. – VfR-Punkte: Sangeorgean (2), Grüner (2), Rauch (2), Tengel (2).

Bezirksklasse: VfR IV – TV Bürstadt II. Auch im zweiten Saisonspiel war für die vierte Mannschaft des VfR nichts zu holen. In einer relativ einseitigen Partie gegen starke Gastgeber sorgten Marvin Prochazka, Marc Stöhr und Dirk Podlich, der an diesem Tag seinen 50. Geburtstag feierte, für die Punkte der „Rasenspieler“. lew

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.09.2020