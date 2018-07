Anzeige

Bürstadt.Im Anschluss an die Tour de France, die am Sonntag auf den Champs-Élysées in Paris zu Ende geht, ist Bürstadt am Dienstag, 31. Juli, der Mittelpunkt für die internationale Radsportelite. Zum zweiten Mal findet der Entega-Grand-Prix rund um das Back- & Brauhaus Drayß statt.

In Zusammenarbeit mit dem Radfahrverein Bürstadt, der Stadt und Reiner Faust, ist es Veranstalter Algis Oleknavicius gelungen, einige Grand-Prix-Fahrer zu verpflichten. Darunter der amtierende Deutsche Meister Pascal Ackermann, aber auch die Tour-de-France-Teilnehmer André Greipel, Marcel Sieberg und Rick Zabel. Auch Jasha Sütterlin und der Sunweb-Kapitän Nikias Arndt haben ihr Kommen zugesagt.

Und Tour-Etappensieger John Degenkolb will erneut beim heißen Rennen rund um das Stadtzentrum für ein sportliches Spektakel sorgen. Zudem ist Degenkolb Initiator und Schirmherr des Bambini-Laufrad-Rennens und eines „Fette Reifen“-Rennens für den Nachwuchs.