Den freien Fall endlich stoppen

Heppenheim.Zur mittlerweile gewohnten Heimspielzeit erwarten die Bezirksoberliga-Handballer des HC VfL Heppenheim am morgigen Freitag um 20 Uhr die SKG Roßdorf II in der Nibelungenhalle. Dabei wollen die Kreisstädter zurück in die Spur, denn so richtig rund lief es in den vergangenen Wochen nicht. Drei Niederlagen in Folge sorgten dafür, dass der HC VfL von Platz zwei auf fünf abrutschte.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.03.2018