Den Spitzenreiter entthront

Lautertal.Mit einem überraschend klaren 9:1-Erfolg gegen den seitherigen Tabellenführer TTG Bonsweiher stürmte der SV Blau-Weiß Beedenkirchen an die Spitze der 1. Tischtennis-Kreisklasse Ost. Die Lautertaler ließen von Beginn an mit einer tollen Teamleistung dem Gegner ihre Entschlossenheit zum Sieg spüren. Nur Andreas Reinig musste gegen TTG-Routinier Gerth Becker einen Mannschaftspunkt abgeben. Einen erfolgreichen Einstand als Stammspieler in der ersten SVB-Mannschaft feierte der amtierende Bezirksmeister Christian Arnold in einem engen Fünfsatz-Match gegen Norbert Mükusch. - Weitere BW-Punkte: Reinig/Manske, Goder/Kaffenberger, Arnold/Manske, Goder (2), Reinig, Kandt, Manske, Kaffenberger. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.02.2019