Den Sprung nach Europa knapp verpasst

Für Ute Hintze und die Kriemhild-Damen verlief die Bundesliga-Saison wegen einiger Ausfälle nicht optimal. © Neu

Lorsch.Vor fünf Jahren qualifizierten sich die Sportkeglerinnen des DSC Kriemhild Lorsch als Deutscher Meister in der Sparte 100 Wurf für die Bundesliga 120 Wurf. In dieser wurden sie zweimal Sechster, einmal Vierter, in der Vorsaison sogar Dritter und jetzt Fünfter. Eine Platzierung, mit der die Klosterstädterinnen durchaus leben können. Zudem wertet die Teilnahme am europäischen

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4008 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.04.2018