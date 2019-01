Den Tabellenführer geärgert

Bensheim.Die Gruppenliga-Kegler des SC/KC Bensheim hatten den ungeschlagenen Tabellenführer SVS Griesheim am Rande einer Niederlage, am Ende hat es aber nicht ganz gereicht. Nach einem zähen Beginn gestalteten die Gastgeber das Spiel lange offen und lagen bis zur letzten Wurfserie sogar in Führung, dann aber drehte Griesheim auf und entschied das Spiel knapp mit 5174:5148 für sich.

Auf Bensheimer Seite merkte man den Startern Hans Reinhardt, Alfred Rettig und Marc Speckhardt die lange Spielpause an, da es aber den Gästen nicht besser erging, übergab das SC/KC-Trio eine Führung von fünf Holz.

Auch die Schlusspartie begann ausgeglichen, wobei sich die Bensheimer langsam absetzten. Waren es nach 50 Wurf noch elf Holz, so betrug der Vorsprung nach der dritten Wurfserie 59 Holz. Griesheim schienen zu wanken, startete dann aber eine Aufholjagd. Im Abräumspiel zeigten die Bensheimer Nerven, und da sie in den letzten Würfen nichts mehr hinzusetzen konnten, musste man sich mit 26 Holz geschlagen geben.

SC/KC: Marc Speckhardt 844, Hans Reinhardt 870, Alfred Rettig 871, Stefan Schambach 827, Dieter Draudt 808, Martin Köppner 928. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.01.2019