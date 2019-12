Dennis Rybakov bleibt Tvgg treu

Lorsch.„Den Druck hat der Gegner“, erklärt Dennis Rybakov, Spielertrainer des Handball-Bezirksoberligisten Tvgg Lorsch, vor dem Spitzenspiel am Sonntagabend (18 Uhr) beim neuen Tabellenführer HSG Langen. Die Gastgeber lösten die Klosterstädter am vergangenen Wochenende an der Spitze ab, weil die Tvgg gegen den neuen Zweiten ESG Crumstadt/Goddelau mit 20:24 verlor. Damit rutschte Lorsch auf Platz

...