Dennis Rybakov fiebert mit den Russen

Dennis Rybakov (hier im Trikot des TV Asbach) hat sich als Handballer in der Region einen Namen gemacht; in der neuen Saison ist er Spielertrainer beim Bezirksoberliga-Aufsteiger Tvgg Lorsch. © Pfliegensdörfer

Lautertal.Dennis Rybakov hat so richtig Spaß an der Fußballweltmeisterschaft, die gerade in Russland stattfindet. Spaß bereitet dem in Sankt Petersburg geborenen 40-jährigen Lautertaler vor allem das Auftreten der russischen Nationalmannschaft, die nun am Samstag um 20 Uhr in Sotschi im Viertelfinale auf Kroatien trifft und mit dem Erreichen der Runde der besten acht Teams schon weiter gekommen ist, als

Donnerstag, 05.07.2018