Der Aufstieg muss das Ziel sein

Lorsch.Damit war nicht zu rechen. Die Tvgg Lorsch II überwintert als Aufsteiger auf dem zweiten Tabellenplatz der Fußball-Kreisliga C und zählt damit zu den positiven Überraschungen der Saison. Zwischenzeitlich führten die „Turner“ sogar das Klassement an, an eine mögliche Meisterschaft mag Trainer Nico Grimm aber nicht glauben, wie der folgende Wintercheck zeigt.

War mit diesem guten Abschneiden zu rechnen?

Absolut nicht. Dem Aufsteiger war zuzutrauen, dass er nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und sich irgendwo im gesicherten Mittelfeld wiederfinden wird. Von Beginn an konnte man sich aber in der Spitzengruppe festsetzen, am siebten und achten Spieltag grüßte man sogar von Platz eins. Das führte letztlich dazu, dass die Mannschaft immer mehr an sich und ihre Fähigkeiten glaubte. „Das kommt für uns alle sehr überraschend, doch unser breiter Kader und auch die sehr gute Trainingsbeteiligung zahlen sich aus, und letztlich belohnen sich die Jungs selbst für ihr Engagement“, ist Trainer Nico Grimm mit dem Ist-Zustand absolut zufrieden.

Was ist besonders gut gelaufen?

Nimmt man die Tabelle und die Tatsache, dass der Aufsteiger ohne große Ambitionen in die Saison gegangen ist, dann ist wohl fast alles gut gelaufen. Nico Grimm hebt hier die gute Mischung in seiner Mannschaft als großen Pluspunkt hervor. „Wir haben die nötige fußballerische Qualität und auch die Quantität. Dazu stimmt die Mixtur von Jung und Alt und letztlich ziehen einfach alle mit. Da kann man als Trainer nur zufrieden sein.“

Wo besteht noch Verbesserungsbedarf?

Es sind aktuell eher Kleinigkeiten, bei denen die Lorscher zulegen müssen. Ein Punkt wurmt Nico Grimm jedoch: Auch wenn man mit 24 Gegentreffern die drittbeste Abwehr der Liga stellt, sieht der Coach da Verbesserungsbedarf. „24 Gegentreffer sind für ein Spitzenteam zu viel. Wir müssen und wollen uns in der Defensive nach der Winterpause noch besser präsentieren.“

Haben die Neuzugänge überzeugt?

Mit Michael Huber und Manuel Bruckdörfer haben sich im Sommer zwei Spieler der Lorscher Reserve angeschlossen, die verletzungs- und berufsbedingt jedoch nicht regelmäßig zum Einsatz kamen. „Wenn die beiden einsatzfähig waren, dann waren sie aber in jedem Fall Verstärkungen für die Mannschaft“, stellt Grimm dem Duo ein gutes Winterpausenzeugnis aus.

Hat sich in der Winterpause personell etwas bei den Lorscher getan?

Nico Grimm (Bild: Strieder) nimmt im März mit dem gleichen Personal den Spielbetrieb auf, gibt aber zu bedenken, dass es immer wieder passieren kann, dass er Spieler an den Kreisoberligakader abgeben muss.

Was ist für die Tvgg II in dieser Saison noch drin?

Die Meisterschaftsfrage sieht Nico Grimm schon beantwortet. „Auerbach wird sich das nicht mehr nehmen lassen und wird am Ende Meister werden. Für uns ist zwischen Platz zwei und sechs noch alles möglich. Natürlich wollen wir am Ende soweit vorne wie möglich landen. Die Konkurrenz aus Hammelbach und Elmshausen hat dabei aber sicherlich den Vorteil, dass es sich um erste Mannschaften handelt, wogegen wir als Reserve eventuell unsere erste Mannschaft im möglichen Abstiegskampf mit Personal unterstützen müssen“, weist der Trainer noch einmal auf den möglichen Verlust von Leistungsträgern hin.

Wie sieht die weitere Perspektive aus?

Nico Grimm wird auch in der kommenden Saison als Trainer für die Tvgg-Reserve verantwortlich sein und möchte dann natürlich weiterhin oben mitspielen. Mittelfristig sieht er den Aufstieg in die Kreisliga B als attraktives Ziel. „Auch wenn ich die aktuelle C-Liga für die stärkste seit vielen Jahren halte, muss der Aufstieg das Ziel eines jeden Fußballers sein. Da nehme ich mich nicht aus und natürlich ist es auch für den Verein von Vorteil, wenn die Reserve einen gesunden Unterbau für die erste Mannschaft bildet“, hofft der Lorscher Trainer, mit seiner Mannschaft in den nächsten Jahren um den Titel mitspielen zu können. net

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.03.2020