Der FC 07 hat seine Pflicht erfüllt

Bensheim.Der FC 07 Bensheim ist nach wie vor im Rennen um den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga: Durch den 5:2-Sieg über den 1. Hanauer FC im vorgezogenen Heimspiel am Mittwochabend (wir berichteten) haben die Nullsiebener die Voraussetzungen geschaffen für den Sprung ans rettende Ufer am letzten Spieltag. „Wir haben unseren Job erledigt“, bilanzierte 07-Coach David Suljic das Hanau-Match mit

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2653 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.05.2018