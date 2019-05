Der Jüngste ist der Beste

Lorsch.Der jüngste Teilnehmer des LCO Lorsch an den südhessischen Leichtathletik-Meisterschaften in Darmstadt war zugleich der erfolgreichste. Luis Bethke siegte über die 75 Meter in 10,24 Sekunden mit rund einer halben Sekunde Vorsprung. Seinen zweiten Titel holte der Zwölfjährige mit 10,71 Sekunden über die 60 Meter Hürden. Hinzu kamen vierte Plätze im Weitsprung, im Speerwurf und über 800

...