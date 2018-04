Anzeige

Auerbach.Drei Spieler des MSC Bensheim-Auerbach starteten für Hessen beim Jugendländerpokal der deutschen Minigolf-Jugend im westfälischen Wanne-Eickel, dem zweitwichtigsten nationalen Turnier. Neben der Mannschaftswertung der Landesverbände gibt es auch eine Einzelwertung in den Altersklassen Schüler und Jugend. Gekennzeichnet war das Turnier durch unterschiedlichste Wetterbedingungen: vereiste Bahnen am Morgen, Regenunterbrechungen und Sonnenbrandgefahr am Nachmittag.

In der Altersklasse U16 spielte Levi Tritsch die acht Runden mit 244 Schlägen und holte damit einen beachtlichen sechsten Platz. Er war der jüngste Hesse und spielte gemeinsam mit Tom van Diejen in der ersten Mannschaft des Hessischen Verbands, die in der Teamwertung lange um den Bronzerang mithalten konnte. In den letzten Runden wurden die Hessen noch von Bayern und NRW II überholt und es reichte am Ende nur zu Position fünf. In der Einzelwertung gelang Tom van Diejen mit dem sechsten Rang (210 Schläge) ein guter Einstand in die Alterskategorie der U20.

Dennis Schäfer (236) war zum ersten Mal bei einem Jugendländerpokal dabei und schloss auf dem 21. Platz ab. Mit der zweiten hessischen Mannschaft landete er beim Teamwettbewerb auf Rang neun. red