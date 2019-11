Der nächste Schlager für VfL Bensheim

Bensheim.Zum Verfolgerduell empfangen die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim (4.) am Samstag um 16 Uhr den jeweils zwei Punkte und Plätze besser dastehenden TuS Makkabi Frankfurt in der AKG-Weiherhaushalle. Dabei stellt sich ein schon seit Jahren nicht zu berechnendes Team in Bensheim vor, das aus einem traditionell sehr großen Spielerfundus schöpfen kann. So liefen in der letzten Begegnung vor

...