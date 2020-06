Der Schlussstrich unter die Saison 2019/20

Frankfurt/Bergstraße.Die Fußballsaison 2019/20 endet im Bereich des Hessischen Fußballverbandes (HFV) in der kommenden Woche am 30. Juni. Diese Entscheidung fiel am Samstag bei einem außerordentlichen Verbandstag. Vorausgegangen waren mehrere Beratungsrunden und Abstimmung in den Fußballkreisen, -regionen und in der Verbandsspitze, da zunächst rechtliche Schritte zum Beispiel von Mannschaften befürchtet wurden,

