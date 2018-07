Der Titelgewinn ist fällig

Mannheim.Vizemeister Grün-Weiss Mannheim startet am Sonntag (11 Uhr) bei Aufsteiger BW Neuss in die neue Saison der Tennis-Bundesliga – und Teamchef Gerald Marzenell erwartet ein ganz enges Rennen um den Titel. „Vier bis fünf Teams wollen Erster werden – wir gehören dazu“, betont der 54-Jährige, dessen Mannschaft in den vergangenen vier Jahren drei Mal als Dritter und zuletzt als Zweiter ins Ziel kam.

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1921 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.07.2018