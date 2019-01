Der Turngau-Vorstand im Turnfest-Jahr

Bergstraße.Vorstandswahlen standen traditionell beim Gauturntag am Freitagabend in Sonderbach auf der Tagesordnung (wir haben berichtet), wobei erneut nicht alle offenen Posten besetzt werden konnten. Im Jahr des hessischen Landesturnfestes, das vom 19. bis 23. Juni in Bensheim und Heppenheim stattfindet, gehören folgende Mitglieder dem Turngau-Vorstand an: vorne v.l. Ramona Eberle, Tobias Müller, Silke Sattler, Michaela Ludwig, Benedikt Gremm; hinten v.l. Renate Müller, Hans Zwanziger, Martina Bohn, Manfred Schweiger, Boris Held (Vorsitzender), Frank Herbert (stellvertretender Vorsitzender), Nora Arbes, Alina Krumme und Britta Hantsche. red/Bild: Jährling

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.01.2019