Der Verband zählt seine Mitglieder

Frankfurt.Der Landessportbund Hessen (lsb-h) beginnt in dieser Woche mit der elektronischen Bestandserhebung der Mitgliederzahlen, mit der vor allem die Folgen der Corona-Pandemie in den Blick genommen werden. Alle rund 7600 hessischen Sportvereine sind verpflichtet, ihre Daten bis spätestens 15. Januar an den Dachverband zu melden. „Die jährliche Bestandserhebung war noch nie so wichtig wie in diesem Jahr“, sagte Landessportbund-Präsident Rolf Müller.

Die Auswertung werde zeigen, ob die bundesweiten Schätzungen zum Mitgliederrückgang in den Vereinen zutreffen. „Unsere Vereine haben sich auch in diesem Krisenjahr robust und anpassungsfähig gezeigt“, sagte Müller. „Mit Kreativität und viel Einsatz haben sie ihren Mitgliedern so viel Sport geboten, wie möglich war. Wir hoffen, dass dies mit einer hohen Solidarität der Mitglieder belohnt wird.“

Vielfältige Statistik

Detaillierte Mitgliederzahlen für ganz Hessen, die eine genaue Zuordnung zu Sportkreisen, Sportverbänden und Altersklassen zulassen, werden nach der Auswertung aller Daten wohl erst im April vorliegen, teilte der lsb-h mit. Der Deutsche Olympische Sportbund plant, bereits im Februar einen ersten Zwischenstand für ganz Deutschland zusammenzutragen. Darin würden Zahlen aus allen Bundesländern und somit auch vorläufige Zahlen aus Hessen einfließen.

Im Jahr des Sportbundtages, dem höchsten Entscheidungsgremium des Landessportbundes, bei dem im Herbst 2021 ein neues lsb-h-Präsidium gewählt wird, ist die Detail-Auswertung noch aus einem anderen Grund von Bedeutung: „Anhand der Mitgliederzahlen berechnet sich, welcher Fachverband wie viel Stimmanteil erhält“, erklärt der Vizepräsident Finanzmanagement, Helmut Meister. „Auf der Grundlage der Bestandserhebung werden außerdem die Mitgliedsbeiträge sowie die Etatmittel für Sportkreise und Verbände berechnet.“

Grundlage für Entscheidungen

Meister appelliert deshalb an alle hessischen Sportvereine, ihre Zahlen wie in den Vorjahren innerhalb der vorgegebenen Frist zu melden. Dies ist nicht zuletzt für viele Verbände wichtig, die die vom lsb-h erfassten Mitgliederzahlen als Datengrundlage und damit als Basis für verbands- und sportpolitische Entscheidungen nutzen. red

