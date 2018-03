Anzeige

Frankfurt.Eine brisante Aufgabe bekommt Kickers Offenbach heute im Kampf um die Aufstiegsplätze in der Fußball-Regionalliga Südwest. Das Team von Trainer Oliver Reck tritt um 20.15 Uhr bei Main-Nachbarn FSV Frankfurt an und möchte mit einem Sieg im Kampf um den zweiten Platz gegenüber dem direkten Rivalen SV Waldhof Mannheim vorlegen. Die Frankfurter kamen nach dem Abstieg nur langsam in Fahrt, gewannen aber fünf ihrer letzten sechs Begegnungen uns liegen aktuell auf Platz elf.

Die Partie des SV Waldhof Mannheim bei TuS Koblenz fiel gestern aus. Die zuständige Sportplatzkommission entschied nach Begutachtung der Spielfläche im Stadion Oberwerth, dass die Austragung der Begegnung nicht möglich ist. Durch die durchgehenden Minustemperaturen in Koblenz in den vergangenen Tagen ist die Spielfläche derzeit gefroren und vereist. Es hätte eine zu große Verletzungsgefahr für die Mannschaften bestanden. kr/red