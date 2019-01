Derby gegen Topspin Lorsch

Bergstraße.Mit Derby-Heimspielen in der Konrad-Adenauer-Schule starten an diesem Samstag die erste und zweite Tischtennismannschaft des TTC Heppenheim in die Rückrunde.

In der Hessenliga trifft die erste Mannschaft um 18.30 Uhr auf Spitzenreiter TTV Topspin Lorsch. Alles andere als ein Sieg der Gäste wäre eine Überraschung. Beim 9:2 im Hinspiel holten die Heppenheimer, die zur Saison-Halbzeit mit 9:9 Punkten auf Platz sechs des Zehner-Feldes liegen, erst beim Stand von 0:8 ihre Ehrenpunkte.

Die Lorscher führen mit 16:2 Punkten die Tabelle an; jeweils einen Punkt zurück folgen SV Viktoria Preußen Frankfurt und SC Klarenthal; diese drei Mannschaften werden die Meisterschaft wohl unter sich ausmachen.

In der Verbandsliga erwartet zur gleichen Zeit die Heppenheimer Zweite (mit 5:13 Punkten derzeit auf einem Abstiegsplatz) den Tabellenvierten TTC Groß-Rohrheim (10:8) und wird alles daran setzen, den 9:6-Auswärtserfolg der Vorrunde zu wiederholen, um sich weiter aus dem Tabellenkeller zu spielen. drei/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.01.2019