Derby im Zeichen des Abstiegskampfs

Bergstraße.„Wir wollen den nächsten großen Schritt gehen“, sagt Waldemar Rack, Trainer des Handball-Landesligisten HSG Fürth/Krumbach, mit Blick auf das Kellerduell und Derby am Samstagabend bei der HSG Rodenstein. Wenn um 18 Uhr in der Reichelsheimer Sporthalle die Partie angepfiffen wird, geht es für beide Teams um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, wobei Rodenstein unter dem deutlich größeren Druck steht: „Wenn sie gegen uns verlieren, dann sind sie so gut wie weg“, glaubt Rack.

Sein Team tritt mit der Empfehlung an, am vergangenen Wochenende mit einer beeindruckenden Vorstellung den Tabellendritten aus Hanau mit 32:27 bezwungen zu haben. Genau an diese Leistung will Waldemar Rack anknüpfen. Er kann in Reichelsheim wohl wieder auf seine Bestbesetzung zurückgreifen, also auch auf Torhüter Henrik Richter. Aber auch dessen Vertreter Swen Hebling zeigte gegen Hanau eine starke Leistung. met/ü

