Bensheim/Lorsch.Am Wochenende ist es wieder soweit: In der Kegel-Gruppenliga kommt es zum Aufeinandertreffen von Nibelungen Lorsch III und SC/KC Bensheim. Nach den unnötigen Niederlagen aufgrund schlechter Leistungen der Spieler läuft es bei den Bensheimern alles andere als gut. Was anfangs klappte, als man nicht verlor, geht es nun langsam die andere Richtung.

So wird es diesmal für dien SC/KC, denn Lorsch steht zu Recht auf Platz eins und spielt eine sehr gute Saison. Die Bensheimer müssen versuchen, den Gastgebern in der gemeinsamen Heimspielstätte alles abzuverlangen und so lang wie möglich mitzuhalten. Vielleicht ist dann eine kleine Überraschung drin.

Auf Bensheimer Seite sind alle Stammspieler einsatzbereit. Auch Marc Speckhardt wird trotz einiger Rücken- und OberschenkelProbleme spielen. red