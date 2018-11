Derby ohne Auswärtsteam

Bensheim.Zu einem interessanten Lokalderby kommt es am Sonntag um 14.15 Uhr in der Fußball-Kreisliga C zwischen dem FC Italia Bensheim (3./39 Punkte) und der TSV Auerbach II (7./29), denn beide Kontrahenten genießen ja derzeit auf dem nördlichen Kunstrasenplatz des Weiherhausstadions Heimrecht, den er dient dem FC Italia als Ausweichquartier. Sowohl die „Gastgeber“ als auch die Auerbacher sind in der Rückrunde noch ungeschlagen.

„Das ist eine schwierige Aufgabe für uns, denn die TSV konnte zuletzt mit Marvin Minker und Ümit Altunkapan auf zwei torgefährliche Spieler zurückgreifen, die schon viel Erfahrung im Kreisoberliga-Team gesammelt haben. Wir werden jedenfalls alles geben und auf Sieg spielen, um ganz oben überwintern zu können“, gibt sich FC-Trainer Savo Maksimovic ehrgeizig. Fehlen wird Slavi Simionov Peykovski (Fußverletzung). Fraglich ist der Einsatz von Dario Lucic (Knieprobleme).

„Ich denke, dass in diesem Derby die Tagesform ausschlaggebend sein wird. Wir müssen konzentriert spielen, denn jeder Fehler kann entscheidend sein und wird bestraft, so wie das bei der 0:2-Hinspielniederlage zu unseren Ungunsten der Fall war“, umschreibt Thomas Semmler die Ausgangsposition. Nicht zurückgreifen kann der TSV-II-Coach am Sonntag auf die Urlauber Rene Volz und Marcelo Schäffer.

Topspiel in Gronau

Ebenfalls in der Rückrunde noch ohne Niederlage ist die SG Gronau (4./38), die am Sonntag um 14 Uhr den TSV Gras-Ellenbach (2./42) zum Topspiel erwartet. Mit dem 13. Saisonsieg würde sie die Hoffnungen nähren, zumindest noch den Aufstiegsrelegationsplatz zu erreichen.

„Aufgrund der Tabellenkonstellation sind wir nicht der Favorit. Gras-Ellenbach hat nämlich viele Qualitäten und stellt eine sehr homogene Mannschaft, gegen die wir in der vergangenen Saison unser Heimspiel mit 1:4 verloren haben“, zeigt Mario Pabst großen Respekt vor den Odenwäldern, denen die Hinspielniederlage gegen Gronau in gleicher Höhe sicherlich noch schwer im Magen liegt. Der SG-Trainer muss nach Julius Schäfer (Kreuzbandriss) und René Pietruschka (Knochenverletzung) auch auf Philipp Schäfer (Adduktorenprobleme) verzichten. rs

