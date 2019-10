Derby ohne Spannung

Groß-Rohrheim.Das kreisinterne Duell der Handball-Landesliga wurde zu einer einseitigen Angelegenheit – zumindest nach der Pause: Aufsteiger TV Groß-Rohrheim fertigte die HSG Fürth/Krumbach mit 36:27 (17:19) ab. „Das war ein Debakel“, brachte es Fürths Trainer Waldemar Rack im Anschluss auf den Punkt.

Während Holdefehr mit seiner Umstellung in der Deckung von 6:0 auf 3:2:1 goldrichtig lag, vermisste Rack im zweiten Abschnitt nach „durchaus passabler erster Hälfte“ alles, was es bedarf, um in der Landesliga mithalten zu können. „Das war B-Liga-Niveau“, kritisierte er sein Team. Die Groß-Rohrheimer, angetrieben vom überragenden Till Haas, ließen zwischen der 31. und 51. Minute nur zwei Gegentreffer zu und gewannen verdient. me

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.10.2019