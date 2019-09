Derbyfieber beim Aufsteiger-Duell

Lautertal.Interessant verspricht am Sonntag, 15.15 Uhr, das Lautertaler Derby in der Fußball-Kreisliga C zwischen dem TSV Gadernheim (8./10 Punkte) und TSV Elmshausen (2./21) zu werden. Die Gastgeber wissen um die hohe Hürde, gehen aber mit der Empfehlung eines 2:1-Sieges beim FC Fürth II in dieses Aufsteiger-Duell. Aber auch Elmshausen strotzt nach sieben Dreiern in Folge vor Selbstvertrauen. Im

...