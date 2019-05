Derbysieger geht in Aufstiegs-Relegation

Heppenheim.Der letzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B hat es aus Sicht der beiden beteiligten Heppenheimer Vereine in sich. Zum Derby erwartet der Dritte SV Kirschhausen am letzten Spieltag den Vierten TSV Hambach (beide 62 Punkte). Beide Mannschaften haben die Chance, den FSV Zotzenbach vom zweiten Platz zu verdrängen, der zu den Aufstiegsspielen berechtigt. Zotzenbach selbst (63 Punkte) hat bereits

...