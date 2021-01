Deutliche Flames-Niederlage in Metzingen

Bensheim.TuS Metzingen war am Mittwochabend eine Nummer zu groß. Im Nachholspiel der Frauenhandball-Bundesliga gab es für die HSG Bensheim/Auerbach beim Gastspiel am Fuß der Schwäbischen Alb eine deutliche 25:35 (12:17)-Niederlage. Dabei schienen die Gäste dem anfangs keineswegs souveränen oder fehlerfreien Favoriten Paroli bieten zu können. Nach der eigenen 8:7-Führung leisteten sich die Bensheimerinnen dann aber acht torlose Minuten, sie gerieten 8:13 in Rückstand. Ein mögliches Aufbäumen nach der Pause (17:12) wurde jäh ausgebremst - nach dreieinhalb Minuten stand es 21:12 und Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm musste die nächste Auszeit nehmen. Zwei verworfene Siebenmeter sowie ein knappes Dutzend "Holz"-Treffer trugen mit dazu bei, dass die HSG nicht mehr heran kam. Beste Bensheimer Werferinnen waren Alicia Soffel und Sarah Dekker mit je fünf Toren, Julia Niewiadomska traf dreimal, darunter zweimal sicher vom Siebenmeterpunkt. Mehr zum Spiel am Donnerstag im Bergsträßer Anzeiger.

Das ebenfalls für Mittwochabend geplante Nachholspiel der SG BBM Bietigheim bei den Vipers der HSG Bad Wildungen musste kurzfristig abgesagt werden. Hintergrund sind - wie beide Verein auf ihren sozialen Kanälen bestätigten - positive Corona-Tests beim Spitzenreiter Bietigheim.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.01.2021