Deutsche Meisterschaften im Auerbacher Kronepark

Auerbach. Wer an diesen Tagen auf dem Minigolfplatz im Auerbacher Kronepark spielt, kann schon sehen, dass große Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen. Viele „Minigolfprofis“ trainieren dort bereits auf den 36 Bahnen, versuchen für jede Bahn den richtigen Ball zu finden und feilen am optimalen Schlag für ein mögliches Ass - denn von Mittwoch bis Samstag finden im Auerbacher Kronepark die Deutschen Meisterschaften der Senioren statt.

Am Mittwoch und Donnerstag geht es zunächst mit insgesamt acht Runden um den Meistertitel bei den Mannschaften. Titelverteidiger ist das Team des 1. MGC Mainz, das schon sechsmal in Folge die Deutsche Meisterschaft holte. In dieser erfolgreichen Mannschaft spielen die beiden Einhäuser Nationalspieler Alice und Roman Kobisch, die sicher auch bei der Medaillenvergabe in den darauffolgenden Einzelwettbewerben ein Wörtchen mitreden werden.

DM-Gastgeber MSC Bensheim-Auerbach tritt nach der erfolgreichen Qualifikation bei der Hessischen Rangliste diesmal mit zwei Mannschaften an. Die Auerbacher hatten vor zwei Jahren mit Rang vier nur knapp das Treppchen verpasst.

Am dritten Turniertag werden dann die Meistertitel der Einzelwertung bei den Damen und Herren jeweils in der Altersklasse I (45 bis 58 Jahre) und II (ab 59 Jahren) vergeben. Für den MSC gehen insgesamt vier Damen und sieben Herren an den Start, darunter Dirk Czerwek, der bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften 2018 im bayrischen Neutraubling Bronze bei den Senioren II errang.

Für den Publikumsbetrieb bedeutet die Meisterschaft ein paar Einschränkungen: Bis Dienstag ist die Anlage täglich erst ab 18 Uhr für den öffentlichen Spielbetrieb freigegeben. An den Wettkampftagen von Mittwoch bis Samstag bleibt die Anlage komplett für die Spieler der Deutschen Meisterschaft reserviert. Ab Sonntag, 23. Juni, gelten dann wieder die normalen Öffnungszeiten. Zuschauer können die Konzentration und Perfektion der „Minigolfprofis“ gerne miterleben und sind auf der Anlage ganz herzlich willkommen.red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.06.2019