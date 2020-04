„Deutschland spielt Tennis“ – auch noch im September

Bergstraße.Mit der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ wird seit 2007 bundesweit die Freiluftsaison eingeläutet. Im Tennisbezirk Darmstadt mit seinen 121 Vereinen hatten sich für den geplanten Zeitraum vom 25. April bis 17. Mai diesmal 116 Clubs (95,9 Prozent) für die in erster Linie zur Mitgliederwerbung gedachte Initiative angemeldet. Doch auch diese fällt – zumindest für die geplanten drei Startwochen – der Corona-Pandemie zum Opfer.

Jährlich beteiligen sich über 2000 Vereine an der vom Deutschen Tennis-Bund und seinen Landesverbänden unterstützen Initiative. Der DTB hat reagiert und bietet den Teilnehmern an, ihren Aktions- oder Schnuppertag an einem freien Termin bis zum Saisonende am 30. September zu organisieren.

Einzige Bedingung: Die regionalen Vorgaben durch die Verantwortungsträger und Gesundheitsämter müssen beachtet werden. Die ursprünglich am 31. März endende Anmeldefrist wurde bis zum 31. Juli verlängert.

„Viele Vereine waren mit großem Engagement dabei, ihren Start in die Sommersaison zu planen. Der Aktionstag kann nun als Sommerfest, im Rahmen der Vereinsmeisterschaft oder als Saisonabschluss durchgeführt werden“, teilt der DTB mit. Das Motto lautet: „Nicht aufgeben – einfach später starten.“ Aktuell hat der Hessische Tennis-Verband sämtliche Aktivitäten, auch den Anfang Mai vorgesehenen Beginn der Teamwettbewerbe, bis 7. Juni ausgesetzt.

Für den Tennisbezirk Darmstadt hatte sich Pressereferent Roland Bode mit allen südhessischen Vereinen in Verbindung gesetzt und für eine Anmeldung geworben: „Das Ergebnis ist großartig und liegt um vier Prozent über dem des Vorjahres. Das spielt momentan aber eine untergeordnete Rolle. Der Schutz der Allgemeinheit steht über allem.“

Es bleibe die Hoffnung auf eine spätere Durchführung. Zumal die Ideen sehr kreativ waren: Diese reichten von Kooperationen mit Schulen über einen Familientag oder einen „Tag der offenen Tür“ bis zu einem Triathlon aus Tennis, Tischtennis und Kegeln. Natürlich gebe es auch den klassischen „Schnuppertag“ für Anfänger.

Wichtig für kleine Vereine

„Aus vielen Vereinen und Tennisabteilungen gab es für 2019 positive Rückmeldungen. Gerade die kleineren Clubs konnten das eine oder andere Mitglied gewinnen. Das unterstreicht, wie wichtig die Vorstände an der Basis die Themen Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung nehmen“, lobt Bode. robo/ü

