Dezimierte Lorscher chancenlos

Groß-Rohrheim/Lorsch.Im Duell der Aufsteiger waren die Handballer der Tvgg Lorsch absolut chancenlos: Beim TV Groß-Rohrheim – als Tabellenzweiter die Mannschaft der Stunde in der Bezirksoberliga – unterlag das Team um Spielertrainer Dennis Rybakov mit 30:36 (12:19), lag zwischenzeitlich schon mit zwölf Treffern hinten.

„Wenn man das realistisch betrachtet, dann gab es für uns heute nichts zu holen und wir sind mit der Sechs-Tore-Niederlage noch gut bedient“, bilanzierte Rybakov, der angeschlagen ins Spiel ging und nur phasenweise in der Deckung mitwirkte. Dies hat man Lorsch ebenso angemerkt wie das Fehlen der beruflich verhinderten Christopher Schierk, Christopher Pabst und Torbjörn Müller. „Wenn die drei dabei gewesen wären, hätten wir die Partie vielleicht etwas offener gestalten können. Aber Groß-Rohrheim ist schon richtig gut“, lobte der Tvgg-Coach die Gastgeber.

Andreas Ochs wirft 14 Tore

Besonders der 14-fache Torschütze Andreas Ochs war zu keiner Zeit unter Kontrolle zu bekommen, obwohl Lorsch ihn von Anfang an in Manndeckung nahm. Zudem lief der Rückraum mit Till und Sebastian Haas sowie Florian Olf zur Höchstform auf: „Zwischen der 15. und 40. Minute hat uns Groß-Rohrheim abgeschossen“, so Rybakov, der seine Deckung kritisierte: „Wir waren zu passiv, haben nicht die Konsequenz der letzten Wochen gezeigt.“ Was ihm gefiel: „Aufgegeben haben wir nie und dadurch die Niederlage im Rahmen gehalten.“ – TVG-Tore: Ochs (14/4), Sebastian Haas (9), Olf (7), Kohl (3), Till Haas (2), Reis (1). - Tvgg-Tore: Albert, Bohrer (je 7), Kärchner (6/1), Krieger (4), Knapp (3), Wiegand (2), Rybakov (1). mep

SV Erbach – SKG Bonsweiher 24:24 (12:10). „In diesem Spiel war alles möglich. Am Ende geht die Punkteteilung aber in Ordnung“, bilanzierte Erbachs Abteilungsleiter Thomas Flath nach dem hitzigen Derby.

Die Schlussphase hatte es in sich. Lagen die Gastgeber eine Viertelstunde vor dem Ende noch mit drei Toren vorn (19:16), berappelten sich die Bonsweiherer wieder: Markus Wiegand sorgte 42 Sekunden vor Schluss für die 24:23-Führung. 13 Sekunden später traf Paul Buschendorff zum 24:24. Und es waren immer noch 19 Sekunden zu spielen. Schneller Anwurf, Benedikt Brehm traf ins Erbacher Tor, doch die beiden Schiedsrichter hatten zuvor auf Freiwurf entschieden. So blieb es beim Remis.

„Das war aus meiner Sicht eine unglückliche Entscheidung. Wenn man auf Foul entscheidet, müsste es in dieser Situation Siebenmeter geben“, klagte SKG-Tainer Frank Schmiedel, der sich damit aber nicht weiter beschäftigen mochte. Am Ende stand ein Remis, das aus seiner Sicht „absolut in Ordnung“ ging.

Zuvor hatten die knapp 300 Zuschauer ein Derby mit vielen Nickligkeiten gesehen. Der SVE zeigte sich vor allem in der Abwehr deutlich verbessert. „Wir sind aggressiv zu Werke gegangen und haben mit viel Engagement gespielt“, lobte Flath. Vor allem Routinier Mladen Radisic brachte die nötige Körperlichkeit in das Spiel der Erbacher – SVE-Tore: Lukas Müller (8/7), Schwiersch (5), Grebe, Skrobic (je 4), Buschendorff (2), Radisic (1). – SKG-Tore: Mader (6/4), Silber (6), Wiegand (5/1), Walter (4), Schemenauer (2), Brehm (1). ki/ü

