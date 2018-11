DHB-Frauen starten EM-Vorbereitung

Frankfurt.Den neuen Tennis-Weltmeister Alexander Zverev als Vorbild, die Kreisläuferin Julia Behnke als neue Kapitänin und fünf Turnier-Debütantinnen im Kader – so starten die deutschen Handballerinnen in die letzte Phase der Vorbereitung auf die EM in Frankreich. Er würde sich freuen, „wenn unsere Frauen eine ähnlich überraschende Rolle wie Alexander Zverev bei der Tennis-WM spielen könnten“, sagte Sportvorstand Axel Kromer am Montag in Frankfurt am Main.

Bundestrainer Henk Groener wollte sich nicht auf ein konkretes EM-Ziel festlegen: „Wenn es optimal läuft, werden wir Europameister, klappt gar nichts, fliegen wir nach der Vorrunde raus“, so der Niederländer, der mit der Mannschaft gestern ins spanische Alicante reiste. Dort soll die Auswahl des Deutschen Handballbundes bis zum 28. November trainieren.

Von Alicante führt die Reise dann ins französische Brest, wo die deutsche Mannschaft ab dem 1. Dezember ihre EM-Vorrundenspiele bestreiten wird. Gegner sind Europameister Norwegen (1. Dezember), Rumänien (3. Dezember) und Tschechien (5. Dezember). Die ersten drei Mannschaften qualifizieren sich für die Hauptrunde. dpa

