DHB-Team trainiert nicht in Bensheim

Bergstraße.Ursprünglich sollten in der Frauenhandball-Bundesliga wegen der Corona-Krise nur die Spiele an diesem Wochenende abgesagt und dann über ein weiteres Vorgehen beraten werden. Nun aber schlossen sich die Verantwortlichen der Organisation „Handball Bundesliga Frauen“ (HBF) bereits ihren Kollegen aus dem männlichen Bereich aus, so dass der Spielbetrieb mindestens bis zum 19. April (dem Sonntag

...