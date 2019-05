Dick/Billig machen es spannend

Auerbach.Die Damen 50 des TC Auerbach gewannen ihr Bezirksliga-Heimspiel gegen die TG 75 Darmstadt II 4:2.

In den Einzeln punkteten Sonja Kolb (6:1, 6:0) und Karin Zankl (7:6, 6:1). Barbara Grüneklee verlor ihr Spiel erst im Match-Tiebreak (6:4, 4:6, 8:10), auch Gabriele Samstag (1:6, 3:6) ging leer aus, so dass es nach den Einzeln 2:2 stand. Mit den beiden Doppeln machten die Auerbacher Damen den Sieg perfekt: Lindenlaub/Wieland-Baer gewannen 6:4, 6:3, Maria Dick/Traudl Billig mussten nach 6:2 und 4:6 in den Match-Tiebreak, den sie mit 10:6 gewannen und damit das Endergebnis von 4:2 herstellten. Die Damen 50 des TCA stehen damit aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga A. red

