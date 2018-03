Anzeige

Lorsch.Auch der zuletzt erstarkte Tabellenvierte SV Kirschhausen III konnte den Siegeszug des TTC 2010 Lorsch in der 1. Tischtennis-Kreisklasse West nicht aufhalten.

Relegation am 6. Mai

Im Rekordtempo gewann der Tabellenzweite in der Wingertsberg-Sporthalle glatt mit 9:0, blieb damit weiterhin in der Rückrunde ungeschlagen und festigte seinen Relegationsplatz für die Aufstiegsspiele, die für den 6. Mai in der Lampertheimer Sedanhalle terminiert wurden.

Die Siegpunkte für den TTC 2010 holten Stier, Ritter, Rummel, Neuser, Maiberger und Platte im Einzel sowie Stier/Rummel, Ritter/Neuser und Platte/Maiberger im Doppel. red