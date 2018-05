Anzeige

Bensheim.Zum Start in die Tennissaison 2018 kamen die ersten Herren des TC Bensheim in der Gruppenliga zu einem 6:3-Heimsieg gegen den TC Bierstadt II. Bei Kaiserwetter wurden spannende Partien in einer hart umkämpften Begegnung ausgespielt und von Chefcoach Denis Gremelmayr bestens unterstützt.

An den Positionen eins, zwei und sechs holten die Bensheimer deutliche Zwei-Satz-Siege durch Kai Schledorn, Andreas Gremelmayr und Dreni Shala. Nach einem Krimi auf Position fünf kämpfte Julian Weidlich seinen Gegner in drei Sätzen nieder. Lennart Samstag musste sein Einzel kampflos abgeben.

Das 4:2 nach den Einzeln war eine gute Ausgangsposition für die Doppel. Hier wurde durch Siege von Schledorn/Gremelmayr und Shala/Eder in den beiden ersten Doppeln der Gesamtsieg von 6:3 perfekt gemacht. red