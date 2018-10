Die Flames müssen jetzt endlich siegen

Bensheim.Ein richtungsweisendes Heimspiel bestreitet die HSG Bensheim/Auerbach in der Frauenhandball-Bundesliga am Samstag um 17.30 Uhr, wenn sich die nach drei Begegnungen ebenfalls noch punktlose Neckarsulmer Sport-Union in der Weststadthalle vorstellt. Ein Flames-Erfolgserlebnis in Form des ersten Saisonsieges ist notwendig, zumal bereits am kommenden Mittwoch die kaum lösbare Aufgabe bei der SG BBM

