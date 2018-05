Die „Glückspulle“ der Lilien ist leer

Anzeige

Am Ende hat sich der Trainerwechsel von Torsten Frings zu Dirk Schuster ausgezahlt. Darmstadt ist in der Rückrundentabelle das viertbeste Team der Liga. Die Saison schloss man auf Rang zehn ab, was die Tatsache übertüncht, dass bis zum letzten Spieltag der direkte Abstieg möglich war.

Spielerisch bot das Team viel Magerkost. Vor allem in den letzten drei siegreichen Spielen gegen Union Berlin, Jahn Regensburg und Aue nahm es große Schlucke aus der von Schuster immer wieder bemühten „Glückspulle“. Die dürfte mittlerweile bis auf den letzten Tropfen leer sein.

In den kommenden Tagen sollen die personellen Weichen für die Zukunft gestellt werden. Deswegen wolle man bis Dienstag die Gespräche mit den Spielern führen, die wegen der unsicheren Situation bislang auf Eis lagen, sagte Schuster. Bei den drei Leihspielern Dong-Won Ji, Baris Atik und Romain Bregerie ist die Zukunft offen, wobei die Chancen auf einen Verbleib des Franzosen Bregerie wohl am besten stehen.

Noch-Weltmeister Kevin Großkreutz war zuletzt meist nur Ersatz, Jan Rosenthal zählte gar nicht mehr zum Kader. Der Vertrag des lange verletzten Defensivroutiniers Peter Niemeyer (34) läuft aus. Torhüter Daniel Heuer Fernandes hat sich als bester Lilien-Akteur der Saison ins Blickfeld anderer Vereine gespielt. Und Neuzugänge sind noch keine bekannt.

Auch bei der Infrastruktur stehen Veränderungen an. Die riesige Stehplatz-Gegengerade wird abgerissen und neu errichtet. Danach steht der Neubau der Haupttribüne an. „Eher suboptimal“ wäre da ein Abstieg gewesen, so Fritsch. „Insofern war das auch ein Klassenerhalt für die Zukunft des Fußballs in Darmstadt.“ dpa

