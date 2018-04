Die letzten Abstiegssorgen vertreiben

Anzeige

Bergstraße.Nach dem 2:2-Unentschieden in Trösel liegt der SC Rodau in der Tabelle der Fußball-Kreisliga B mit 30 Punkten auf Platz neun – der Abstieg dürfte bei fünf noch ausstehenden Begegnungen kein Thema mehr sein. Dennoch will der Club aus dem Zwingenberger Stadtteil das Heimspiel gegen den TSV Weiher (Sonntag, 15.15 Uhr) mit der gebotenen Konzentration und Effektivität angehen.

Vor allem die Rodauer Offensivabteilung, der bislang immerhin 20 Treffer mehr als dem Tabellenvierten gelungen sind, ist da wieder gefordert. Dass diese aktuell sehr gut drauf ist, bewies sie bei den Siegen beim VfL Birkenau II (9:4) und gegen Olympia Lampertheim (4:3). „Wir wollen auf jeden Fall die drei Punkte in Rodau behalten, damit wir dann endgültig auf der sicheren Seite sind“, betont Dieter Mühlum. „Die Trainingsbeteiligung ist besser geworden. Außerdem sind die sieben, acht verletzten Spieler zurückgekehrt“, nennt der SC-Spielausschussvorsitzende zwei wichtige Gründe für den jüngsten Aufwärtstrend seiner Mannschaft. So wird am Sonntag wohl nur noch der gesperrte Daniel Rein fehlen. rs