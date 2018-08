Die Null muss schnell weg

Lorsch.Geht es nach Bekir Ilhan, dann fährt sein SC Olympia Lorsch am Sonntag (15.15 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Ober-Abtsteinach die ersten Punkte in der Fußball-Kreisoberliga ein. „Zwei Begegnungen sind gespielt und auf unserem Konto stehen noch null Punkte – das muss sich ganz schnell ändern. Deshalb gehen wir mit dem festen Vorsatz in diese Partie, den Platz auch als Sieger zu verlassen“,

...