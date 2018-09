Die Suche nach Stabilität

Haben die Auerbacher (hier Bostan und Demi) Grund zum Jubeln? © Strieder

Bergstraße.Olympia Lorsch ist noch nicht so richtig in der Fußball-Kreisoberliga angekommen. Nach guten Spielen und durchaus auch anspruchsvollen Vorstellungen schafft es der Aufsteiger zurzeit einfach nicht, die nötige Konstanz an den Tag zu legen. Bestes Beispiel dafür war die jüngste Niederlage in Mitlechtern, bei der der SC Olympia eine katastrophale erste Halbzeit hinlegte und dann trotz einer

...