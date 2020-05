Diekmeier-Premiere schockt Wiesbaden

Wiesbaden.Dennis Diekmeier hat dem SV Sandhausen mit seinem ersten Profi-Tor im 288. Spiel drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gesichert und die Abstiegssorgen des Tabellenvorletzten SV Wehen Wiesbaden vergrößert. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler traf gestern Abend in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:0-Sieg für die Gäste, die sich mit 33 Punkten auf den 13. Tabellenplatz vorschoben.

Beide Teams fanden nur langsam ins Spiel. Für den ersten Aufreger sorgte Wehens Offensivmann Törless Knöll (23. Minute), als er mit einem Schuss von der Strafraumgrenze an SVS-Torwart Martin Fraisl scheiterte. Die Gäste wurden erst kurz vor der Pause erstmals gefährlich. Einen Freistoß von Leart Paqarada (44.) lenkte Wiesbadens Keeper Heinz Lindner um den Pfosten.

Kurz darauf lag der Ball dann aber doch im Tor der Hessen. Im Anschluss an eine Ecke nutzte Diekmeier eine kurze Verwirrung in der Abwehr der Hausherren und traf per Kopf. Nach dem Wechsel bemühte sich Wehen Wiesbaden um den Ausgleich, doch im Abschluss fehlte die nötige Präzision. In der Schlussphase boten sich Sandhausen noch einige Möglichkeiten.

KSC will Versäumtes nachholen

KSC-Trainer Christian Eichner hat sich für das heutige Auswärtsspiel bei Hannover 96 (18.30 Uhr) zum Ziel gesetzt, die Abstiegsränge zu verlassen. „Weil wir in der Situation sind, wo wir gezwungen sind, nahezu in jedem Spiel in die Punkte zu kommen“, sagte gestern der Coach des Karlsruher SC. Nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen nach dem Re-Start sind gleich drei Konkurrenten um den Klassenverbleib nur zwei Punkte entfernt. „Wir müssen uns aber darauf einstellen, dass wir eine Top-Leistung brauchen werden“, sagte Eichner.

Änis Ben-Hatira und Jerome Gondorf können heute nach Sperren wieder ins Geschehen eingreifen. Lukas Fröde darf gelb-gesperrt nicht auflaufen. Ob er den Ausfall durch Alexander Groiß ersetzt oder auf eine Doppelsechs setzen wird, hat Eichner noch nicht entschieden. Der Coach zollte den Niedersachsen Respekt: „Wenn ich mich nicht ganz verschaut habe in der Analyse, hat die Mannschaft zwei- bis dreimal das System gewechselt, auf Situationen im Spiel sofort reagiert und eine enorme Qualität von der Bank.“ Das gelte auch für die Qualität der Auswechselbank: „Das ist unfassbar, was Kenan Kocak in der zweiten Halbzeit nachlegen konnte.“

Leistungseinbrüche wie nach den guten ersten 30 Minuten am Sonntag hält Eichner noch für normal. „Da ist man als Trainerteam gefordert, ihnen wieder in den Allerwertesten zu treten.“ dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.05.2020