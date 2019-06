Diesmal klappt’s mit Platz eins

Mannheim.Domen Krapez und Natascha Karabey aus Bad Homburg haben sich den Sieg beim German Open Dance Festival im Rahmen des Tanzsportfestivals „m)))motion“ gesichert. Die Deutschen Meister in den Standardtänzen waren mit der Empfehlung eines zweiten Platzes von den British Open in Blackpool in den Mannheimer Rosengarten gekommen.

Nachdem beide im Vorjahr Festival-Platz zwei erreicht hatten, verwiesen Krapez und Karabey die polnischen Meister Sergiu Rusu und Dorota Makar und die polnischen Vizemeister Lukasz Tomczak und Aleksandra Tomczak auf die Plätze zwei und drei.

Bei den Latein-Profis gewannen Anton Nesterko und Dasha Maryushchenko (Ukraine). Ilya Maletin/Polina Mayer (Kanada) und Sasha Altukov/Cheyenne Murillo (USA) folgten auf den Plätzen. and/mm

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.06.2019