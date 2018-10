Diesmal soll es gegen HSV klappen

Wiesbaden.Der SV Wehen Wiesbaden fiebert nach neun Jahren einem Wiedersehen mit dem Hamburger SV im DFB-Pokal entgegen. Der Drittligist fordert am heutigen Dienstag (20.45 Uhr) den Bundesliga-Absteiger heraus und sieht sich nicht chancenlos. „Der HSV hat eine individuelle Qualität, die in der Zweiten Liga vermutlich außer bei Köln bei keiner anderen Mannschaft vorhanden ist“, sagte Wehens Trainer Rüdiger Rehm am Montag. „Wir müssen versuchen, den Gegner so zu bearbeiten, dass er wenig Freude an diesem Spiel haben wird.“ In der Saison 2008/09 verpasste der SVWW als Zweitligist mit einer 1:2-Niederlage beim Hamburger SV nur knapp den Einzug ins Halbfinale.

Für den neuen HSV-Trainer Hannes Wolf ist das Pokalspiel die zweite Aufgabe nach seinem mit dem 1:0-Sieg in Magdeburg gelungenen Einstand am vergangenen Freitag.

Personell sieht es bei den Wiesbadenern gut aus. Es gibt keine Kranken oder Verletzten, Stephan Andrist kehrt nach Rot-Sperre in den Kader zurück. Das Stadion, im Liga-Alltag nur spärlich gefüllt, wird mit 11 137 Zuschauern ausverkauft sein. dpa

