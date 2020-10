Dieter Petermann will die Lolas rennen sehen

Lorsch.Mit neuem Trainer und deutlich erweitertem Kader starten die Handballerinnen der FSG Lola am Sonntag in die neue Saison der Bezirksliga A. Und mit der SKG Roßdorf kommt gleich einer der Favoriten auf den Titel in die Werner-von-Siemens-Halle. „Ich hätte gerne gegen eine Mannschaft begonnen“, gibt der neue Trainer Dieter Petermann (Bild) aber nicht nur deswegen zu: Petermann hat bereits in der

...