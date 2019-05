DM-Norm gleich auf Anhieb erfüllt

Die Leichtathleten der LG VfL/SSG Bensheim sind bereits mit guten Ergebnissen in die Saison gestartet, auf die sie sich nun schon zum 14. Mal mit einem einwöchigen Trainingslager am italienischen Gardasee vorbereitet hatten. Quartier bezog man in Riva del Garda, trainiert wurde unter Anleitung von Markus Forster, Michael Borger und Stephan Rapp hauptsächlich im Leichtathletikstadion von Arco.

© Forster