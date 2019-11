Dobrat lobt Tempospiel

Zwingenberg.Überaus souverän lösten die Handballerinnen des TuS Zwingenberg am Samstagabend ihre Aufgabe im Landesliga-Auswärtsspiel bei der HSG Sulzbach/Leidersbach: Mit 31:22 (15:9) ließ das Team des Trainerduos Matthias Kremer und Michael Dobrat den Sulzbacherinnen keine Chance. „Das war eine richtig gute Leistung“, lobte Dobrat: „Vor allem in Sachen Tempo waren wir haushoch überlegen.“

Schon die Anfangsphase war Zwingenberg vor allem über die rechte Angriffsseite nicht zu stoppen: Außen Mirela Kaczynska und Rückraumspielerin Sibylle Droll markierten die ersten sieben Treffer (7:4, 13.). Sulzbach nahm eine Auszeit, deckte Droll eng, was aber die anderen TuS-Spielerinnen ausnutzten: „Da sind dann Sonja Rücker und Janine Hofmann in die Bresche gesprungen und haben die Räume genutzt“, so Dobrat. Beim 14:7 (26.) führte Zwingenberg erstmals mit sieben, beim 22:11 (40.) mit elf Toren und sorgte damit bereits für die Entscheidung. – TuS-Tore: Mirela Kaczynska (8), Sonja Rücker (8/2), Sibylle Droll (4), Franziska Ponzi (3), Lena Wienand, Madeleine Schneider, Janine Hofmann (je 2), Larissa Meffert, Lisa Marschall (je 1). mep

