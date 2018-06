Anzeige

Einhausen. Tony Martin ist beim Einzelzeitfahren von der nationalen Konkurrenz nicht zu schlagen: In der Weschnitzgemeinde Einhausen raste der Cottbusser bei den Deutschen Straßenrad-Meisterschaften zu seiner siebten deutschen Meisterschaft in Folge im Kampf gegen die Uhr. Insgesamt war es Martins achter deutscher Titel in dieser Disziplin.

Über die Distanz von 45 Kilometern ließ der 33-Jährige den Mitbewerbern keine Chance. Martin, der als Titelverteidiger als Letzter der 45 Starter auf den Rundkurs gegangen war, fuhr in 51:23 Minuten Bestzeit. Eine Woche vor dem Beginn der 105. Tour de France präsentierte sich Martin in Topform.PBei den U 23-Junioren siegte über die 30 Kilometer-Distanz Jasper Frahm knapp vor Max Kanter. Im Einzelzeitfahren der Frauen gab es indes eine Überraschung, denn Trixi Worrack konnte ihren Titel nicht verteidigen. Sie musste ebenfalls über 30 Kilometer der Vorjahreszweiten Lisa Brennauer den Vortritt lassen und wurde Zweiter.

Die Deutschen Straßenrad-Meisterschaften werden am Samstag (30.) mit dem Straßenrennen der Frauen über 132 Kilometer fortgesetzt. Der Startschuss erfolgt um 16 Uhr. Am morgigen Sonntag (1.) steht ab 11 Uhr mit dem Straßenrennen der Männer der Höhepunkt des Meisterschaftswochenendes an. Die Elite-Fahrer sind über 228 Kilometer (19 Runden) gefordert. eh