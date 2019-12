Don Johnson beim Abschied souverän

Frankfurt.Isabell Werth ist mit ihrem Erfolgspferd Don Johnson bei dessen letztem Wettkampf am Schlusstag des internationalen Festhalleturniers in Frankfurt überlegen zum Sieg geritten. Die Vorstellung der weltweit erfolgreichsten Dressurreiterin auf dem 18-jährigen Hannoveraner in der Grand Prix Kür wurde von den Richtern mit 82,845 Prozent bewertet. Das reichte locker zu Platz eins vor Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus (78,785) und Matthias Bouten (Wasserburg) mit Boston (78,195).

Marcel Wegfahrt (RFV Schwanheim) platzierte sich in einer Internationalen Springprüfung für sieben- bis achtjährige Pferde mit Acocento auf Rang zehn. In 60,07 Sekunden blieb er fehlerfrei, Sieger Denis Lynch (Irland) bewältigte den Parcours in 52,85 Sekunden. In einer Zwei-Phasen-Springprüfung musste sich Wegfahrt ebenfalls auf Acocento mit Rang 14 unter 48 Startern begnügen. dpa

