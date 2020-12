Doppel-Triumph für Rodau

Bergstraße.Trotz Corona-Pandemie und Saison-Abbruch ’19/20 hat die SSV Reichenbach anlässlich ihres 110-jährigen Bestehens allen Grund zur Freude, denn mit dem Sprung in die Fußball-Kreisoberliga gelingt der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte – es ist bereits der dritte Aufstieg innerhalb von sechs Jahren unter Spielertrainer Abedin Reqica.

So hoch wie noch nie spielt auch die Tvgg Lorsch II nach ihrem Aufstieg in die Kreisliga B, aus der sich nach oben der SC Rodau verabschiedet; er ist nun in der A-Liga am Ball. Schon während der ersten, coronabedingten Spiel-und Trainingspause im Frühjahr gründet der Zwingenberger Stadtteilclub ein e-sport-Team, das auch virtuell in die Erfolgsspur kommt und die vom Kreisjugendausschuss ins Leben gerufene Kreismeisterschaft an den Konsolen gewinnt. Auch einige andere Bergsträßer Mannschaften überbrücken die Zeit bei e-Sport-Turnieren.

In der realen Welt darf sich der SV Schwanheim über die Rückkehr in die C-Liga freuen und wird auf dem Weg nach oben in diese Klasse vom SC Olympia Lorsch II begleitet.

Das Kreisoberliga-Team des SC Olympia profitiert ebenso wie C-Ligist SV Zwingenberg vom Saisonabbruch, denn es gibt keine Absteiger, so dass beide Mannschaften jeweils als Tabellenletzter in ihren Klassen verbleiben. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020